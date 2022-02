Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au acum in Ucraina "zeci de mii" de militari, potrivit unui inalt oficial al Departamentului Apararii din SUA, citat sambata de dpa, informeaza Agerpres. Asta ridica și mai mult ingrijorare: se crede in spațiul public ca Rusia va lansa in acest fel un atac și mai puternic in Ucraina.…

- YouTube a suspendat sambata mai multe canale rusești, inclusiv instituția media finanțata de stat Russia Today, de la generarea de venituri din serviciul video, in urma unei mișcari similare pe care a luat-o proprietarul Meta Platforms Inc. YouTube suspenda mai multe canale rusești „In lumina circumstanțelor…

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 17.00, in Piata Operei, va fi organizat un miting de protest vizavi de invazia Rusiei in Ucraina. Evenimentul este organizat de Asociata Civica #activag Pitesti si Initiativa Timisoara. Protestul societatii civile va avea loc sub sloganul “Invazia ruseasca – atac asuprea…

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Forțele ruse au invadat Ucraina, joi, pe uscat, aer și mare, in cel mai mare atac militar al unui stat impotriva altuia de pe continentul european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Atacul amplu asupra Ucrainei de joi a lovit orașe și baze cu lovituri aeriene sau bombardamente, in timp ce civilii…

- Politicieni din AUR și USR au comentat ironic, pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis, declarația acestuia despre recunoasterea de catre Federatia Rusa a independentei republicilor Donetk si Luhansk din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noile imagini din satelit arata o activitate intensificata in rindul unitatilor ruse din apropierea granitei de nord-est a Ucrainei, unitatile care se aflau in garnizoane parind sa ocupe pozitii de teren. Imaginile din satelit au fost culese de Maxar duminica potrivit CNN. Maxar apreciaza ca „au fost…

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters. Fii la curent…