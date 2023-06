Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au in casa aniale de companie știu ca, deși sunt foarte iubite, animalele au, totuși, acest inconvenient. Lasa urme, par, iar mirosurile lor sunt total diferite fața de ceea ce numim un miros placut. Dar exista un truc simplu care ar putea fi incurajator pentru iubitorii de animale.

- Compania miniera BHP din Australia susține ca a calculat greșit salariile foștilor și actuali angajați din toata țara. Erorile s-au produs timp de 13 ani, iar compania va plati aproape 300 de milioane de dolari pentru a rezolva problema, potrivit BBC, informeaza Mediafax.Aproximativ 28.500 de angajați…

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Valentin Ștefan, liberalul care conduce interimar Poșta Romana, a susținut marți ca operatorul național poștal nu a primit niciodata ajutor de stat și ca cele peste 150 milioane lei virate companiei in 2018 a fost o capitalizare fireasca.

- Fortele armate ucrainene avanseaza in continuare in luptele grele din preajma orasului Bahmut, iar "in unele zone, trupele noastre au inaintat cu pana la un kilometru", a scris pe Telegram adjuncta ministrului Apararii Hanna Maliar, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru a-si consolida pozitiile,…

- „Craterul” din Lostwithiel a fost astupat peste noapte, insa Consiliul Local din Cornwall, sud-vestul Angliei, l-a inchis de dimineața, deoarece lucrarea nu a fost facuta prin compania sa de reparații drumuri, „care se ocupa de gropi mai presante”, a relatat portalul local CornwallLive.O persoana necunoscuta,…

- Multe companii aeriene globale au oprit zborurile catre Rusia dupa ce aceasta a invadat Ucraina anul trecut. Drept urmare, Moscova si-a pierdut statutul de hub pentru zboruri intre Europa si Asia, permitand vecinului sau din sud, Kazahstanul, sa isi mareasca cota de piata. ”Inainte de inceperea razboiului…

- In urma cu o saptamana Diana Coman ne cerea ajutorul pentru a obține banii necesari care sa o ajute sa mearga ca arbitru voluntar al competiției mondiale de robotica FIRST Tech Challenge din Statele Unite. VEZI AICI articolul principal Astazi am primit mesaj de la ea legat de faptul ca o compania romaneasca…