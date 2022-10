Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa balansam nevoia de securitate energetica cu nevoia de o tranziție catre o energie curata, dar și cum aliații NATO pot colabora pe energie pentru nevoia securitații naționale, dar și a planetei….Este marea intrebarea a momentului. Parlamentarul britanic Greg Hands a declarat ca Marea Britanie…

- Mercedes a adaugat Romania pe lista, alaturi de Ungaria și Polonia pentru construcția unei fabrici de autoutilitare electrice in parteneriat cu Rivian. Companiile au semnat un memorandum de ințelegere și planifica cum sa produca modelele lor pe o linie de producție comuna, a declarat Mercedes-Benz,…

- Ghinion mare pentru o femeie care iși serba ziua de naștere pe o barca privata. In timpul ce dansa și efectua diferite mișcari, aceasta și-a pierdut ochelarii de la Prada, care costa cateva sute de euro. In timp ce se distra de ziua de ei de naștere pe o barca privata, o femeie a ramas cu gura cascata…

- Reprezentanții Superbet au rapuns solicitarii cotidianului național “Romania libera” de a oferi detalii, dupa ce am publicat un articol in care am prezentat problemele intampinate recent de clienții casei de pariuri. Va prezentam raspunsul Superbet: “Referitor la articolul „ Probleme la sistemul casei…

- Gazprom a cedat in disputa pe care o avea legata de gaze cu Letonia și va relua livrarile catre statul baltic, deși acesta a anunțat ca va renunța definitv la gazele rusești de la 1 ianuarie 2023. Dupa ce a jucat pe poziții de forța, ajungand in situația sa arda gazele pe care ar fi trebuit sa le distribuie…

- Zeci de mii de palestinieni au ieșit sa protesteze in orașul Nablus din Cisiordania pentru un comandant de rang inalt al gruparii militante Brigazile Martirilor Al-Aqsa ale Fatah, aflat de mult timp pe lista celor cautați de Israel, care a fost ucis de armata israeliana. In cursul zilei de marți, forțele…