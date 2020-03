O companie aeriană intră în faliment din cauza epidemiei de coronavirus Compania aeriana Flybe urmeaza sa intre in faliment in cateva ore, iar 2.000 de oameni vor ramane fara locuri de munca, dupa ce incercarile de gasire a unui sprijin financiar au eșuat, anunța BBC . Transportatorul, care a evitat prabușirea in ultimul moment in ianuarie, a declarat ca impactul epidemiei de coronavirus asupra cererii de calatorii a fost parțial de vina. Site-ul companiei a incetat sa funcționeze si afiseaza mesajul „Acest link nu mai este activ”. Pasagerii care s-au imbarcat miercuri seara la Glasgow, cu destinația Birmingham, au trebuit sa debarce, dupa ce zborul a fost anulat,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

