J&J a incercat sa foloseasca falimentul companiei subsidiare LTL Management pentru a opri peste 38.000 de procese care sustin ca pudra pentru copii si alte produse cu talc ale companiei sunt contaminate cu azbest. J&J sustine ca produsele sale de consum care contin talc sunt sigure si fara azbest. Strategia de faliment s-a poticnit in ianuarie, cand Curtea de Apel pentru al 3-lea circuit din SUA, cu sediul in Philadelphia, a decis ca nici LTL, nici J&J nu aveau o nevoie legitima de protectie impotriva falimentului, deoarece nu se aflau in ”dificultati financiare”. LTL a cerut Curtii de Apel pentru…