Stiri pe aceeasi tema

- Un timișorean s-a ales cu o amenda usturatoare, dupa ce a aruncat gunoaie in centrul orașului. Polițiștii locali au aplicat o amenda de 30.000 de lei unui timișorean „certat” cu bunul simț. Acesta a aruncat, pur și simplu, gunoaie chiar in zona centrala a Timișoarei. Oamenii legii l-au identificat dupa…

- Vineri seara, in cadrul acțiunilor derulate de Targul de Craciun in Piața Victoriei din Timișoara, binecunoscuta artista Neda Ukraden a susținut un concert extraordinar, care a adunat la fața locului un public cat se poate de numeros. Inaintea apariției sale pe scena, solista care a devenit cunoscuta…

- Un tanar de 21 de ani din Prelipca a devenit pieton pentru o luna, dupa ce a fost filmat in timp ce facea drifturi in centrul orașului, relateaza Monitorul de Suceava.Imaginile filmate in seara de 29 decembrie au aparut in mediul online, polițiștii Biroului Rutier s-au autosesizat, iar teribilistul…

- Oamenii legii informeaza despre restricționarea circulației in Piața Marii Adunari Naționale, segmentul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu-Bodoni și A. Pușkin. "Incepind cu data de 31.12.2023, ora 14:00 și pina la data de 01.01.2024, ora 07:00, circulația va fi restricționata in perimetrul…

- N.D. De vinerea trecuta, centrul Ploieștiului s-a integrat in atmosfera specifica Sarbatorilor de Iarna, odata cu aprinderea iluminatului festiv și deschiderea ”Targului de Craciun”. Fara sa mai fie de amploarea anilor trecuți, ghirlandele luminoase au impodobit parțial principala artera a municipiului…

- Tancurile israeliene si-au facut drum duminica spre centrul orasului Khan Younis, intr-un nou impuls major in inima celui mai important oras din sudul Fasiei Gaza, transmite Reuters, potrivit news.ro.Locuitorii au spus ca tancurile au ajuns pe drumul principal nord-sud prin mijlocul Khan Younis,…

- Cutia lui Moș Craciun a fost instalata in centrul orașului Motru pentru scrisorile copiilor. Cele mai frumoase scrisori vor fi premiate de catre municipalitate. Cutia pentru scrisori va ramane in fața primariei pana pe 23 decembrie. „Cutia lui Moș Craciun este pregatita sa primeasca toate scrisorile…

- Trei barbați au intrat in atenția polițiștilor gorjeni, dupa o rafuiala in centrul orașului Targu Jiu. Violențele s-au produs pe 1 noiembrie, iar o filmare a aparut duminica seara pe o rețea de socializare. „Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați despre faptul ca in Piața…