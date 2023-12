Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai sufetista clujeanca, Rocsana Contraș, alaturi de mai mulți voluntari, le-au oferit o surpriza de neuitat copiilor cu posibilitați materiale mai reduse din 15 sate clujene. Aseara, intreaga echipa a vizitat 250 de copii, oferindu-le o mica bucurie de sarbatori. ,,Azi noapte s-a intamplat magie!Am…

- An de an, in Romania și in numeroase alte colțuri ale lumii, tradițiile dedicate sarbatorii de Moș Nicolae sunt respectate cu evlavie pe data de 6 decembrie. Ajunul zilei de Moș Nicolae este marcat in mod tradițional prin gesturi de generozitate și bucurie, atat in țara noastra, cat și in alte state…

- Copiii il așteapta diseara pe Moș Nicolae: Povestea cu nobilul sarac și fetele pe care nu le putea marita Legenda lui Moș Nicolae sau a Sfantului Nicolae, cu nobilul sarac și fetele pe care nu le putea marita Povestea lui Mos Nicolae prefigureaza un nobil sarac cu trei fete pe care nu le putea marita…

- Mos Nicolae vine cu un frumos cadou pentru locuitorii din satele Coltu si Satu Nou din comuna Ungheni. Unul dintre proiectele promise de presedintele Consiliului Judetean Arges, Ion Minzina, asfaltarea unui drum in lungime de 7 kilometri – dintre satele Coltu si Satu Nou, dar si constructia unui pod…

- Rocsana Contraș, unul dintre cei mai implicați activiști din zona noastra organizeaza și in acest an o companie pentru oamenii sarmani in noaptea de Moș Nicolae. Mai multe detalii in textul de mai jos: „Pt ca deja mulți dintre voi ați intrebat ce vom organiza de sarbatori, vin in intampinarea voastra…

- O clujeanca cu suflet mare și-a dedicat timpul, in luna octombrie, colectarii de ghetuțe pentru copii. A reușit sa incalțe 235 de copii, mulți dintre ei umbland cu șlapi sau, mai rau, in picioarele goale. Rocsana Contraș este cea care a coordonat armata de voluntari, cea care a anunțat de ce marimi…