O clinica stomatologica isi deschide propriul magazin online cu produse pentru recuperare dupa implant si produse premium de ingrijire dentara Clinica stomatologica DentalMed, care activeaza in sectorul serviciilor stomatologice de lux, a lansat propriul magazin online prin intermediul caruia pot fi achizitionate produse premium pentru ingrijire dentara personala, recuperare dupa implant dentar si alte interventii de chirurgie orala, produse profesionale de ingrijire a gingiilor si carduri cadou pentru tratamente stomatologice.



"Am dorit sa facem mai facila achizitionarea de catre pacienti a produselor de ingrijire dentara pe care ei erau obisnuiti sa le gaseasca in vitrina DentalMed. Restrictiile aduse de pandemie au facut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

