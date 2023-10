O clădire emblematică a Bucureștiului dispare! Demolare cu scandal din cauza norului de praf ce a cuprins centrul Capitalei O cladire emblematica pentru centrul Capitalei, fostul sediu al Poliției de pe Strada Eforie 3-5 (Direcția Generala a Poliției municipiului București) dispare incet-incet din peisaj fiind rasa de picamere și buldozere. Ansamblu construit in perioada interbelica, intre 1938-1945, cladirea a fost de la inaugurare spațiul Ministerului de Interne. De asemenea, in perioada monarhiei, apoi a comunismului (candva spațiul fostei prefecturi a Milliției, cladirea a gazduit un arest, dar și o direcție a Securitații statului). Cladire ”amiral” a MI-ului, in trecut a fost locul de tortura pentru mii de deținuți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

