O cisternă cu motorină s-a răsturnat pe DJ 212. Traficul în zonă este blocat O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat sambata dupa-amiaza intre localitațile Spiru Haret și Berteștii de Jos din județul Braila. Circulația in zona este blocata. Potrivit IPJ Braila, aceasta a derapat de pe DJ 212, la iesire din localitatea Bertestii de Jos catre Braila și s-a decuplat de capul tractor, rasturnandu-se ulterior. O autospeciala cu spuma din cadrul ISU intervine pentru a evita un incendiu. „Astazi, in jurul orei 14,30, un barbat in timp ce conducea o autocisterna cu combustibil pe DJ 212, la iesire din localitatea Bertestii de Jos catre Braila, cisterna s-ar fi decuplat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

