O chelnerita a primit un bacsis de 2.000 de dolari. Femeia sustine ca angajatorul refuza sa-i dea toata suma O chelnerita din statul american Texas a primit un bacsis de 2.000 de dolari din partea unui client. Insa, femeia spune ca angajatorul nu doreste sa ii dea intreaga suma de bani, gasind diferite pretexte.





Femeia se plange ca restaurantul refuza sa ii plateasca un bacsis de 2.000 de dolari lasat de un client generos. Chelnerita este mama a doi copii si a ramas socata cand a realizat suma pe care avea sa o incaseze. "Am inceput sa plang. Imi spuneam: Doamne! Copiii mei! O sa cheltuiesc totul pentru copiii mei", scrie dailymail.co.uk.



De asemenea, barbatul i-a scris si o…

Sursa articol si foto: business24.ro

