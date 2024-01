O casă din Soroca, mistuită de flăcări Aseara a avut loc un incendiu intr-o casa din satul Darcauți, raionul Soroca. Pompierii soroceni au intervenit pentru stingerea focului, dar nu s-a reușit salvarea proprietarului casei, un barbat de 75 de ani. “In rezultatul incendiului de flacari au fost distruse bunurile materiale complet din 2 odai locative și acoperișul pe o suprafața de 70%. Din declarațiile inregistrare s- a stabilit c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

