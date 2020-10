Stiri pe aceeasi tema

- Trei carti de colectie: „Stati in casa!”, „Iesiti din casa!” si „Mergeti acasa!” de Dan Teodorescu vor fi lansate in acesta saptamana, sambata 17 octombrie 2020. ”Inca din martie 2020 am spus la toata lumea ca noi participam la un exercitiu militar la nivel global, dar acum cred ca, de fapt, acest „antrenament…

- Dominic Fritz a inființat la Timisoara un cor de gospel alcatuit din copiii institutionalizati. A ținut primul concert in biserica catolica din cartierul Elisabetin. In 2012, Timisoara Gospel Project s-a mutat intr-o sala de spectacole, la Sala Capitol din Timisoara. Asociatia Culturala Timisoara Gospel…

- „A fost un discurs cum nu am mai vazut. Probabil mai exista prin vestiare, dar un asemenea discurs pe teren, eu nu am mai vazut. Și-a masacrat echipa, la mijlocul terenului! A vorbit in engleza, cu translator. ” povestește trimisul special al Gazetei Sporturilor, Remus Raureanu. „Ma simțeam și eu vinovat,…

- Cea de-a 72-a editie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune, s-a desfasurat duminica intr-un format in mare parte online. Marele premiu a fost castigat de serialul produs de HBO – Succession. Serial ce urmareste povestea lui Logan Roy si cei patru copii ai sai care…

- „Acasa”, cel mai premiat documentar romanesc al acestui an, care spune povestea familiei ce a locuit vreme de 18 ani in mijlocul naturii din Delta Vacarești, iși incepe circuitul cinematografic din 18 septembrie. Documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, realizat de-a lungul a patru ani, in care…

- Pandemia de coronavirus nu pare sa franeze, iar lista statelor afectate grav de infectarile cu noul tip de coronavirus este deschisa de Statele Unite ale Americii, cu peste 5 milioane de oameni care au trecut prin boala. Astfel, dupa ce Google a decis sa iși lase angajații sa lucreze de acasa pana anul…

- O fetița de doar doi ani din Ungheni a scapat cu viața ca prin minune dupa ce a cazut de la fereastra unui apartament de la etajul 5. Incidentul s-a produs aseara, scrie tv8. Micuța se afla acasa acasa impreuna cu parinții cand a urcat pe pervazul unei ferestre deschise. Copila s-a lasat peste plasa…