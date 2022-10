Stiri pe aceeasi tema

- In cel mult o luna se vor da in funcțiune barierele de la trecerile de cale ferata de pe strada Nordului respectiv Garii din comuna Sangeorgiu de Mureș, a anunțat marți, 20 septembrie, primarul localitații, ing. Sofalvi Szabolcs. "Personal m-am interesat la conducerea CFR Brașov despre stadiul investiției…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu au fost solicitați sa intervina luni, 19 septembrie, in jurul orei 14.30, pentru a asigura masuri PSI in cazul unui accident rutier produs in localitatea Sanmartinu de Campie. "A fost vorba despre un singur autoturism intrat in coliziune cu un cap…

- Potrivit ISU Mureș, in accident au fost implicate trei persoane – doua de cod galben, una de cod roșu in stop cardio-respirator.La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș, impreuna cu SVSU Luduș, precum și doua autospeciale cu modul de descarcerare, un…

- Accident grav intre Luduș și Chețani, intre doua autoturisme. Au rezultat doua victime incarcerate (1 cod galben, 1 cod rosu). In accident au fost implicate 3 persoane (2 cod galben, 1 cod rosu in stop cardio-respirator) Circulația pe E60 este blocata. Intervin pompierii militari din cadrul Punctului…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, o autocisterna a parasit partea carosabila și a intrat in șanțul de pe același sens de mers, pe autostrada A3, pe raza localitații Chețani. Cisterna era goala și nu au fost scurgeri de combustibil. La fața locului intervin, pentru asigurarea masurilor specifice…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina azi, 3 august, in jurul orei 12.29, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din comuna Chețani. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat…

- Pompierii intervin la aceasta ora in mai multe localitați din județul Mureș afectate de vijelia din aceasta dupa-amiaza. Pompieri militari din cadrul Punctului de Lucru Deda intervin pentru indepartarea unui copac cazut pe carosabil in localitatea Rastolița, strada Principala. Pompieri militari din…