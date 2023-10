O carte, un film și expoziții despre morile bănățene Despre morile de apa din Banat și nu numai, s-a vorbit și s-a scris mult in anii din urma, mai ales datorita efortului facut de asociația „Acasa in Banat ”de a le inventaria, de a repune in funcțiune o buna parte dintre ele și de a le include in patrimoniul cultural banațean și in circuite […] Articolul O carte, un film și expoziții despre morile banațene a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In week-end, Muzeul Județean Buzau a organizat un eveniment cultural deosebit la Consulatul Romaniei și la sediul școlii romanești din Castellon, unde se afla concentrata cea mai mare comunitate de romani din Spania. „La invitația Consulatului din provincia Castellon și a Institutului Hispano-roman,…

- Teatru, dans, muzica, prezentari si lansari de carte, conferinte si expozitii, cu invitati din tara si din strainatate, au loc in perioada 3 - 9 septembrie, la Oradea, in cadrul Festivalului International Euroiudaica.''Intre 3 si 9 septembrie, Oradea celebreaza cultura si traditiile evreiesti in…

- CSC Dumbravita are joi seara duelul cu UTA pentru accederea in grupele Cupei Romaniei. Desi alb-verzii sunt gazde, la fel ca in editia trecuta a competitiei, din cauza (lipsei) infrastructurii, meciul fiind ales pentru a fi transmis seara chiar de FRF, timisenii pierd iarasi micul avantaj pe care o…

- La data de 09 august 2023, in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Valea Sarii au fost sesizați de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca fiica lui, BOTEZATU ANDREEA, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in cursul serii de 08 august 2023 (18.00 – […] Articolul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a aflat programul din noua editie de campionat. „Leii” vor debuta in jurul datei de 23 septembrie, pe teren propriu, cu CSM Galati, apoi se vor deplasa pe terenul Lagunei Bucuresti. Sezonul 2023-24 va incepe insa pentru alb-violeti mai devreme, prin intermediul Cupei…

- Astazi, la Galeriile de Arta din Focșani, a avut loc lansarea carții „Lacrimi de safir”, primul volum scris de Gabriel Borchina, un tanar originar din Vrancea. Reprezentanții Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea spun despre tanarul aflat la inceput de drum ca, „la doar 22 de ani, dovedește…

- Trecuse mult prea mult timp de cand in municipiul Targu Secuiesc nu a mai fost organizata o lansare de carte, care sa fie ingemanata și cu un spectacol de muzica. A fost de-ajuns sa aflu ca exact de Ziua Poeziei (21 martie a.c) a vazut lumina tiparului volum de poezii intitulat „ DUMINICA, IN OCTOMBRIE”,…

- Evenimentele derulate de catre „Scena de acasa” au continuat la sfarșitul saptamanii trecute cu doua acțiuni derulate vineri la Casa de Cultura Ghiroda și sambata in parcul de pe strada Bisericii din Giarmata. In prima seara pe scena au urcat cei de la Volga ARM, formația care are parte de membri noi…