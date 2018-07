Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Castelu din judetul Constanta, a ajuns, pentru prima data, Caravana medicala, un program in care medici si studenti din Romania si Germania acorda copiilor ingrijire medicala, in special horahailor, turcii-romi de la periferia comunei, pe...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, luni, in Alba, ca Romania va accesa fondul de Solidaritate al UE, dupa pagubele produse de inundatii, precizand ca unele situatii puteau fi anticipate daca se implementau la timp proiecte.

- Meteorologii au anunțat, marți, ca Romania va fi lovita de un ciclon care se deplaseaza dinspre Peninsula Balcanica, ceea ce va determina o accentuare a fenomenelor extreme care va persista pana la sfarșitul lunii iunie.

- Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat in Romania, a intrat in cele doua vehicule care se lovisera initial, a comunicat Politia ungara, precizand ca zece persoane au fost ranite in accident.…

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat, sambata, in timpul unei conferinte de presa, ca rezolutia de sustinere a premierului Viorica Dancila, a echipei guvernamentale si a conducerii partidului a fost aprobata intr-o sedinta organizata la Timisoara. La intalnire au participat si reprezentantii…

- Daca situația sa medicala nu se va imbunatați, omul ce a facut sa rada Romania in ultima jumatate de secol prin personajele pe care le-a inventat, risca sa-și piarda laba piciorului, scrie libertatea.ro. Artistul, in varsta de 72 de ani se afla sub supraveghere medicala și incearca sa-și țina moralul…

- Masinile decapotabile au un aer exclusivist in Romania, sunt foarte rare, probabil din cauza strazilor prafuite si temperaturilor ridicate. Daca este prea cald afara nu poti sa conduci cu acoperisul pliat nici daca iti iei o sapca si ochelari de soare,...

- Medicul Laura Popa, șeful secției de ATI de la ”Sf. Maria”, vorbește in exclusivitate la Interviurile Libertatea Live despre primele transplanturi de plamani din Romania facute de echipa medicala a acestui spital, operații coordonate de romanul Igor Tudorache – șeful clinicii de transplant pulmonar…