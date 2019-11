Cunoscuta si sub numele Hara, cantareata a devenit cunoscuta in 2008 cu grupul feminin de succes Kara. Ea a urmat o cariera solo dupa destramarea grupului in 2015. In acelasi timp actrita, ea a aparut in mai multe productii de televiziune.

Conform Yonhap, cantareata a incercat sa se sinucida in luna mai. Cu putin timp inainte de aceasta tentativa, Goo Hara a fost victima unui fost prieten care a amenintat-o ca va difuza o inregistrare cu caracter sexual, potrivit Variety.

Goo Hara semnase un nou contract cu o agentie japoneza in iunie. Ultima ei melodie, "Midnight Queen", a…