Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, in jurul orei 9:00, Secția 9 Poliție Rurala Șcheia a fost sesizata prin „112” cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata fizic de soț. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca o femeie in varsta de 75 ani a fost agresata de catre soțul sau de 80 de ani, femeia […] The…

- Roxana Nemeș e extrem de nerabdatoare sa se mute in noua casa, asta deoarece dupa cununia civila cu soțul ei, de anul trecut, acum cei doi vor sa mai faca un pas important și sa-și construiasca o noua locuința. Lucrarile sunt deja spre final.

- Fetita omorata juca sotron, in drum, cu cele doua surori ale ei si alti cinci copii. Un autoturism Volkswagen Golf a intrat trecut cu peste 80 km/h, spun vecinii si a lovit doar fetita. Aceasta ar fi murit pe loc chiar daca a fost resuscitata 60 de minute de cei de la SMURD. Soferita are 28 de ani,…

- Elena Merișoreanu este una dintre artistele care nu are nevoie de prea multe descrieri, asta fiindca a cucerit Romania de-a lungul anilor cu piesele sale. Ei bine insa, de o vreme incoace ii tot bat problemele de sanatate in ușa, astfel ca a ajuns de mai multe ori pe mainile medicilor. Iata cum arata…

- Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, fapta a avut loc in 6 mai.Sotul, in varsta de 52 de ani, era extrem de gelos pe fosta sa soție, in varsta de 39 de ani, care nemaisuportand traiului impreuna se mutase din casa barbatului, potrivit Știrile Gorjului .In ziua fatidica, sotul a intrat in…

- Un barbat in varsta de 58 ani din localitatea Varciorog, județul Bihor, a fost gasit mort, luni, cu multiple lovituri la nivelul capului. Principala suspecta, soția sa, o femeie in varsta de 54 de ani, a fost reținuta, informeaza Bihoreanul.Se pare ca tragedia s-a produs dupa ce doi soți, care ar fi…

- O femeie, de 29 de ani, din Moldovenești, județul Cluj, este acuzata ca și-a ucis soțul, cu 30 de ani mai in varsta. Femeia a fost reținuta, iar procurorii cer arestarea ei. Intre cei doi soți din Moldovenești a inceput un scandal, marți noaptea, iar femeia l-a asfixiat, scrie Mediafax. Potrivit procurorilor…

- Andreea Banica și soțul ei au demarat o afacere pe litoral in urma cu doi ani de zile. Acum au anunțat ca totul este aproape gata, se pregatesc in aceasta vara de marea deschidere. In afara de cariera ei in industria muzicala, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, au investit intr-un hotel pe litoralul…