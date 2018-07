Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de femei din Coreea de Sud au pornit spre Seul pentru a indemna guvernul sa spulbere imaginile pentru adulti de timp spycam, filmate in secret. Fenomenul a devenit extrem de periculos datorita tehnicii avansate de filmat, ajungand sa fie spionati in momente intime: profesori universitari,…

- Persoanele care acorda ajutor migrantilor din motive umanitare nu ar trebui sa faca obiectul unor sanctiuni penale, se arata intr-o rezolutie fara caracter legislativ adoptata joi de Parlamentul European, relateaza AFP, conform agerpres. "Statele membre trebuie sa se asigure ca ajutorul umanitar…

- Ultimele evenimente petrecute pe axa Casa Alba-Phenian calmasera situația tensionata din Coreea de Nord, insa ultimele imagini par sa dovedeasca altceva. Coreea de Nord este suspect dupa ultimele detalii ca se pregatește sa finalizeze extinderea unei fabrici de rachete balistice. Informațiile au aparut…

- Angajatorii din Coreea de Sud care iși obliga angajații sa lucreze mai mult de 52 de ore pe saptamana vor face 2 ani de inchisoare sau vor primi o amenda de 17.960 dolari, incepand de astazi, informeaza The Korea Herald .

- Persoanele care ii ajuta pe migranți ar putea fi urmarite penal in Ungaria, daca o serie de proiecte de lege din aceasta țara vor fi adoptate. Noua legislație ar interzice oferirea de informatii ori consiliere juridica pentru cei care cauta azil, precum și oferirea de mancare acestora.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca va ajuta Tokyo sa-i readuca in tara pe cetatenii japonezi rapiti in anii '70 si '80 de Coreea de Nord, intr-o conferinta de presa comuna, in Florida, cu premierul japonez Shinzo Abe, scrie AFP, conform news.ro.”Vom lucra foarte dur cu privire…

