- Contraofensiva ucraineana este deja in plina desfașurare de aproape o saptamana. Trupele ucrainene sunt angajate in acest moment in lupte grele pe fronturile din Zaporojie și Donețk, cu trupele ruse, aflate aici in defensiva pe mai multe linii de fortificații dispuse in adancime. Fostul comandant al…

- Forțele ucrainene au transmis luni ca Rusia se afla in defensiva in regiunile Zaporojie și Herson, in timp ce armata ucraineana a reușit sa recucereasca mai multe localitați in regiunea Donețk. Tot in est, se duc lupte intense pentru recucerirea orașului Bahmut.

- Ucraina este in alerta de raiduri aeriene, in timp ce Rusia isi continua atacurile asupra oraselor sale. Au fost auzite explozii deasupra capitalei Kiev. Exista informatii despre un atac asupra orasului estic Sumi. Anterior, o explozie din apropierea orasului Dnipro a ranit cel putin 20 de persoane.…

- Ministrul interimar de interne al autoproclamatei Republici Populare Lugansk (LPR), Igor Kornet, a fost ranit intr-o explozie in centrul orașului Lugansk, luni, 15 mai, a anunțat adjunctul ministrului Sanatații al LPR, Oleg Valiev, citat de regnum.ru.

- O mina amplasata de ruși in centrala nucleara din Zaporojie a explodat, iar ocupanții incearca sa ștearga urmele inainte de sosirea unei echipe a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA).

- Ivan Fedorov, primarul legitim al orasului ucrainean Melitopol, in regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei), ocupat din martie 2022 de catre Rusia, a informat joi pe contul sau de Telegram despre mai multe explozii in noaptea de miercuri spre joi intr-o zona a orasului unde se afla un aeroport militar…

- Ucraina a lovit miercuri un depozit și a intrerupt alimentarea cu energie electrica in orașul Melitopol, ocupat de ruși, aflat in spatele liniei frontului, in ceea ce ar putea fi inceputul unei contraofensive a Kievului impotriva forțelor rusești, epuizate de o ofensiva de iarna eșuata, potrivit astazi.ro…

- Seful Statului major al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, a afirmat ca trupele sale au reusit sa 39; 39;stabilizeze 39; 39; situatia din zona orasului Bahmut, epicentrul luptelor contra fortelor ruse din estul Ucrainei, relateaza sambata agentia France Presse citata de Agerpres.roAcest oras, care avea…