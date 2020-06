Stiri pe aceeasi tema

- Phyllis Sues este o bunicuța in varsta de 97 de ani care uimește o lume intreaga cu forma fizica in care se afla și cu faptul ca deși este in etate, inca danseaza tango argentinian, sare coarda, face șpagatul și sta in cap fara niciun fel de probleme.

- La varsta de 75 de ani, americanca Phyllis Sues a inceput sa practice gimnastica, la 80 de ani - yoga, iar la 90 a realizat primul salt cu parasuta. Acum are 97 de ani si danseaza cu pasiune tango argentinian, sare coarda, face lejer spagatul, sta in cap si nu i se pare ca face ceva iesit din comun.

- La 90 de ani, Hamako Mori a intrat in Cartea Recordurilor cu titlul de „cel mai in varsta gamer de pe YouTube”. Hamako Mori s-a apucat de jocuri video la 51 de ani, cand a vazut cat de mult juca fiul ei, potrivit Mediafax, citeaza Digi24 .

- Rachael Chenault, o tanara de 27 de ani din SUA, vrea sa demonstreze ca varsta nu este o bariera atunci cand doi oameni se iubesc. Ea a initiat o relatie cu un barbat care este cu 45 de ani mai mare, John Penzera, de 72 de ani.

- In cursul serii de luni, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, aflat in patrulare in zona garii din Cluj-Napoca, a observat o femeie in varsta care parea dezorientata. Jandarmii i-au oferit o masca de protecție, dupa care i-au adresat intrebari pentru a-i afla…