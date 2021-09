O broască țestoasă a dat peste cap zborurile de pe un aeroport din Japonia Un pilot care se pregatea pentru decolare a contactat controlul traficului aerian, vineri, dupa ce a vazut o broasca țestoasa de aproximativ 2 kilograme care se deplasa pe pista aeroportul internațional Narita, de linga Tokyo. Cinci curse au fost aminate, pina cind broasca țestoasa a fost scoasa de pe pista. Personalul aeroportului a reușit sa scoata broasca țestoasa cu ajutorul unei plase și a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

