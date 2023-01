Stiri pe aceeasi tema

- O „bomba ciclonica” afecteaza statul american California, cu rafale violente de vant si ploi torentiale care risca sa provoace inundatii in mai multe regiuni in care solul este saturat de apa dupa alte furtuni recente, relateaza AFP și Agerpres. Nordul Californiei – regiunea oraselor San Francisco si…

- Ploile au facut ravagii in ultimele zile in Croația, unde mai multe rauri au ieșit din matca și s-au revarsat spre locuințele oamenilor. Numeroși oameni au ramas blocați in case, din cauza șuvoaielor de apa. Pompierii se lupta cu greu sa-i salveze și sa-i duca la adapost, din calea potopului. Croația,…

- In luna noiembrie, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii și salvarii persoanelor din medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat,…

- Autoritatile anunta ca echipele de interventie se aflau in ultima faza a reparatiilor sistemului retelei electrice. Ele anunta ca majoritatea locuotorilor Kievului nu mai sunt afectati de intreruperi de urgenta ale curentului – introduse in octombrie in vederea limitarii consumului de energie electrica…

- O pensiune aflata in apropiere de localitatea Caraorman a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit in forța pentru a stinge flacarile uriașe. Turiștii au fost evacuați și transportați catre o localitate din apropiere.La fața locului au ajuns nu mai puțin de 15 subofițeri din cadrul Inspectoratului…

- O pensiune aflata in apropiere de localitatea Caraorman a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au intervenit in forța pentru a stinge flacarile uriașe. Turiștii au fost evacuați și transportați catre o localitate din apropiere.La fața locului au ajuns nu mai puțin de 15 subofițeri din cadrul Inspectoratului…

- UPDATE: Numarul deceselor raportate in urma busculadei produse intr-un cartier central din Seul a crescut la 146, conform informatiilor furnizate de pompierii sud-coreeni, transmite AFP."La ora 4 a.m. (sambata 19:00 GMT), 146 de persoane sunt ucise si 150 ranite", a declarat Choi Seong-beom, un oficial…