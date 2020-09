O boală bacteriană lovește China – peste 3.000 de infectări Mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost confirmate cu febra malteza, o boala declanșata dupa o scurgere de gaze reziduale a unei companii biofarmaceutice. Autoritațile sanitare din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, au confirmat ca 3.245 de persoane au bruceloza (cunoscuta și ca febra malteza sau febra mediterana), o boala care apare de regula dupa contactul cu animale infectate cu bacteria brucella. Alte 1.401 de persoane sunt suspectte ca ar fi infectate. Autoritațile au testat 21.847 de oameni din totalul de 2,9 milioane de locuitori ai capitalei. Bruceloza poate cauza mai multe simptome,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

