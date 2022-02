O bătrână din Kenya este un exemplu pentru generațiile mai mici! Ce a decis aceasta sa facă Imbracata in uniforma școlara formata dintr-o rochie gri și pulover verde, Sitienei povestește ca s-a intors la ore pentru a da un exemplu bun stranepoților sai și pentru a urma o noua cariera.”Mi-ar placea sa devin medic pentru ca am fost moașa”, a spus ea pentru Reuters , adaugand ca copiii ei i-au susținut decizia.Guvernul țarii din Africa de Est a inceput sa subvenționeze costul școlii primare in 2003, permițand unor membri mai in varsta ai societații care nu-și terminasera studiile in tinerețe sa-și reinvie visele.Acest lucru i-a facut vedete pe unii dintre elevii batrani, inclusiv pe Sitienei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

