O bătrână din Franța, ținută captivă un an și jumătate într-o magazie insalubră din Ungaria O pensionara de naționalitate franceza în vârsta de 71 de ani era ținuta captiva de un an și jumatate într-o magazie insalubra din Ungaria de un cuplu care voia sa profite de casa acesteia, relateaza AFP.

Dupa ce a câștigat încrederea femeii care se bucura de o casa în Siofok (vest) nu departe de faimosul lac Balaton din anii 1990, barbatul de 42 de ani și femeia de 41 de ani s-au mutat în casa acesteia.

Au convins-o sa doneze apartamentului copilului lor minor în timp ce i-au pastrat dreptul de uzufruct, potrivit unei declarații a procurorului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

