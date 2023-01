O bătrână de 84 de ani deszăpezește drumurile din județul Buzău! EXCLUSIV O batranica de 84 de ani deține o societate comerciala care deszapezește o buna parte din drumurile județului Buzau. Societatea comerciala este implicata intr-un dosar de corupție aflat pe numele lui Cristinel Bigiu, fost președinte CJ și fost senator PNL, proaspat ieșit din pușcarie. Batranica este mama unui bun prieten al fostului președinte CJ. Contractul pentru “Lucrari de intretinere, reparatii si siguranta rutiera a drumurilor judetene din Jud. Buzau – Zona Buzau Sud (acord-cadru/3 ani)”, cu o lungime de 203,4 kilometri, a fost caștigat de societatea Pascon Construcții Civile și Industriale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea comerciala ar fi emis mai multe avize de insoțire a materialului lemnos, introducand in aplicația SUMAL, date care nu corespund realitații. Polițiștii au efectuat controale la depozitele societații, fiind confiscate lemne in valoare de peste 100.000 de lei, dar și doua camioane folosite la…

- O firma din Peciu Nou a caștigat licitația organizata de Sucursala Regionala de Cai Ferate Timișoara pentru paza și protecția stațiilor CF de pe raza sucursalei. Pentru contractu valabil un an, societatea va primi 4,7 milioane de lei. Societatea WBC Best Guard a fost desemnata caștigatoare a licitației…

- Decizia a fost luata astazi de Adunarea Generala a Acționarilor ADI Ecolect Mureș, entitatea ce administreaza Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Solide din județul Mureș. Votul AGA a constatat neindeplinirea obligațiilor contractuale de catre operatorul SC Brantner Servicii Ecologice SRL,…

- Visul frumos al curentului produs ieftin cu panouri solare este sugrumat din fașa de masurile statului. Dupa ultimele reglementari, compensarea nu se face la cantitate injectata/cantitate consumata din rețea, ci la preț. Iar aici statul a pregatit o surpriza de proporții: este permis distribuitorilor…

- Potrivit unui anunț publicat de reprezentanții STB in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, achiziția a fost imparțita in doua loturi.Primul, viza o cantitate de 1.252 de tone de șina de tramvai, iar cel de-al doilea lot ar fi vorba despre o cantitate de 49,6 tone de șina de tramvai.Pentru contractarea…

- Societatea URBIS Baia Mare anunța organizarea unei licitații publice cu strigare in vederea vinderii a doua autobuze Mercedes Conecto O345, fabricate in 2005. Primul are 870.677 km rulați, iar cel de-al doilea 1.047.627 km. Prețul de pornire al licitației pentru fiecare mijloc de transport este de 25.000…

- Ideea de a plafona preturile a divizat tarile UE de multe luni, iar diplomatii au spus ca nivelul propus marti este putin probabil sa fie popular, la dezbaterile de joi ale ministrilor Energiei din cele 27 de tari membre ale blocului. ”Ne propunem sa punem un plafon pentru pretul gazului TTF (Title…

- Pretul convenit de cele doua parti, municipalitatea si firma castigatoare, este de 125.000 lei Primaria municipiului Constanta a publicat contractul semnat la inceputul anului cu firma Re Act Now Architecture SRL, cu privire la proiectul amenajarii taluzului din zona Plajei Modern. Mai precis, vorbim…