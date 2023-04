O basculanta incarcata cu nisip și pietriș s-a rasturnat vineri dimineața pe autostrada A1, blocand circulația in ambele sensuri. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu l-au mai putut salva pe șofer. Accidentul s-a produs la kilometrul 53 pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, unde un autotren incarcat cu […] The post O basculanta incarcata cu nisip s-a rasturnat pe autostrada A1.Circulație blocata in ambele sensuri. Coada imensa de TIR-uri și mașini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…