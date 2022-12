O avalanșă produsă în vestul Austriei a îngropat sub zăpadă zece oameni. 100 de salvatori încearcă să îi găsească Aproximativ 10 persoane au fost ingropate duminica sub zapada in urma unei avalanșe produse in zona de schi Lech/Zuers, din vestul Austriei, a anunțat Agenția Austriaca de Presa (APA), adaugand ca o persoana a fost salvata, scrie Reuters . Avalanșa s-a produs in jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), a precizat APA, adaugand ca mai multe elicoptere și echipe de cautare au fost trimise la locul incidentului la scurt timp dupa aceea. „Facem tot ce putem pentru a-i salva pe (acești) pasionați ai sporturilor de iarna”, a transmis municipalitatea din Lech, citata de APA. Aproximativ 100 de persoane sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

