- Aproape jumatate dintre startup-urile de inteligența artificiala care vor sa atraga finanțari in urmatorii doi ani vizeaza sume de peste un milion de euro, arata raportul “RO AI MAP 2022/2023”, realizat de Google for Startups și Techcelerator.

- Companiile de inteligenta artificiala, intre care OpenAI, Google, parte a grupului Alphabet, si Meta Platforms si-au luat angajamente voluntare fata de Casa Alba de a implementa masuri precum marcarea continutului generat de inteligenta artificiala, pentru a ajuta la cresterea sigurantei tehnologiei,…

- Apple lucreaza la aplicații de inteligența artificiala (AI) similare cu ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google, a relatat miercuri Bloomberg News, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor sale cu pana la 2%, la un nivel record, scrie Reuters. Producatorul iPhone și-a construit propriul cadru, cunoscut…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si SpaceX si proprietarul Twitter, a anuntat miercuri debutul unei noi companii de inteligenta artificiala, xAI, cu scopul de ”a intelege adevarata natura a universului”, transmite CNBC.

- Inteligenta artificiala (AI) ameninta omenirea cu o posibila „extinctie”, previn mai multi experti si antreprenori din acest sector de activitate aflat in plin avant, care fac apel la constientizarea riscurilor. Insa acest scenariu catastrofal si inca indepartat este oare credibil, intreaba agenția…

- In timp ce inteligența artificiala starnește temeri in intreaga lume, tehnologia a oferit unei femei din New York dragostea vieții ei. Mama a doi copii, Rosanna Ramos, 36 de ani, s-a „casatorit” cu „barbatul ideal”, botezat Eren Kartal și creat de aplicația online Replika AI. Replika, un startup din…

- In perioada 19 mai – 8 iunie 2023, Castelul Karolyi din Carei va gazdui o expoziție organizata de Biroul de Turism Cultural din cadrul Muzeului Județean Satu Mare. Ineditul manifestarii consta in faptul ca e vorba de lucrari strict inclasabile. Ele au fost realizate de un program de inteligența artificiala,…