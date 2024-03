Stiri pe aceeasi tema

- Se contureaza deja noile meserii care vor fi la mare cautare pe piata muncii in urmatorii ani, iar tehnologia joaca, evident, un rol important in definirea acestor noi ocupatii, dupa cum reiese dintr-un raport al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

- La Institutul de Cardiologie a fost inaugurat și pus in funcțiune un tomograf computerizat performant, cu o capacitate de 320 de slice. Potrivit Ministerului Sanatații, este primul și unicul echipament de ultima generație intr-o instituție medicala publica din țara, care va permite investigarea maladiilor…

- Tehnologiile bazate pe inteligența artificiala (IA) au potențialul de a genera o creștere economica globala de 14% (15,7 trilioane de dolari) pana in 2030, potrivit unui studiu realizat de PwC. Insa, pe masura ce IA devine parte integranta din operațiunile zilnice ale companiilor, supravegherea și guvernanța…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, atrage atenția asupra pericolului pe care il va reprezenta inteligența artificiala și inca in scurt timp. Daca nu conștientizam ca trebuie sa ramanem oameni și sa avem grija doar de pamant și de oameni, ”INTELIGENȚA ARTIFICIALA va rade de NOI… cat de…

- Inteligența artificiala generativa (GenAI) este o tehnologie cu un potențial uriaș, dar și cu riscuri. 2023 a fost anul inteligenței artificiale generative (GenAI), iar experții sunt de parere ca acesta este doar inceputul unor mari schimbari. Odata cu dezvoltarea rapida a tehnologiei, asistam la deblocarea…

- Potrivit directorului general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, creșterea inteligenței artificiale va avea un impact puternic asupra locurilor de munca. Pana la 60% din locurile de munca vor fi afectate in economiile avansate și pe unele piețe emergente din toata lumea,…

- In cadrul ediției din acest an a evenimentului CES din Las Vegas, BMW a prezentat o serie de tehnologii noi care iși vor face apariția la actualele și viitoarele modele ale sale. Noul pachet de tehnologii include un nou sistem bazat pe inteligența artificiala generativa, ochelari cu realitate augmentata,…

- Cartea Inteligena Artificial Cum vor schimba AI Deep Learning i robotica domeniul militar scris de Alida Monica Doriana Barbu i publicat la editura Militar în 2023 exploreaz impactul profund al tehnologiilor emergente asupra domeniului militar. Autorul analizeaz cum evoluiile în inteligena...