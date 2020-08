O asistentă a fost înjughiată mortal, la Cluj-Napoca. Principalul suspect, iubitul victimei, a fost dat în urmărire O tanara asistenta de 30 de ani a fost injunghiata mortal, in noaptea de duminica spre luni, in fața unui bloc din Cluj-Napoca. Anchetatorii cred ca autorul crimei este iubitul tinerei, care a fost dat in urmarire. O tanara in varsta de 30 de ani a fost ucisa in fața unui bloc dintr-un cartier din […] Articolul O asistenta a fost injughiata mortal, la Cluj-Napoca. Principalul suspect, iubitul victimei, a fost dat in urmarire a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

