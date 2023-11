Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, cunoscuta dupa ce a manifestat impotriva ofensivei ruse in Ucraina la o televiziune rusa de stat, a fost condamnata - in alt dosar - la opt ani si jumatate de inchisoare, in contumacie, deoarece a criticat armata, anunta miercuri un tribunal rusesc, relateaza AFP, potrivit…

- Jurnalista din Rusia care a protestat in direct la TV și-a aflat pedeapsa: ani grei de pușcarie și interdicție de a mai posta pe InternetJurnalista rusa Marina Ovsyannikova a fost condamnata de Tribunalul din Moscova la opt ani și jumatate de inchisoare, intr-un caz penal in care a fost acuzata de difuzarea…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, celebra pentru ca a protestat impotriva ofensivei din Ucraina la televiziunea rusa de stat , a fost condamnata la opt ani și jumatate de inchisoare in contumacie pentru discreditarea armatei, a anunțat miercuri, 4 octombrie, un tribunal rus, citat de agenția rusa TASS…

- Cea mai mare temere in ceea ce priveste razboiul din Ucraina este cresterea preturilor pentru 37,9% dintre romani, pe locul al doilea situandu-se ”atacarea de catre Rusia a unor tari membre NATO” - 30%, iar 20,3% spun ca nu au nicio temere legata de acest subiect, releva datele unui sondaj realizat…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, a anuntat miercuri seara ca a cumparat o cantitate de 170.000 de tone de grau din Romania si Bulgaria, la o licitatie internationala, transmite Reuters.

- Rusia a reușit sa evite sancțiunile G7 asupra majoritații exporturilor sale de petrol, o schimbare in fluxurile comerciale care va crește veniturile Kremlinului pe masura ce țițeiul se apropie de 100 de dolari pe baril. Aproape trei sferturi din toate fluxurile maritime de țiței rusesc au calatorit…

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca manipuleaza piețele globale de alimente pentru a incerca sa obțina recunoașterea internaționala a proprietații asupra terenurilor pe care le-a confiscat de la Kiev.

- Moartea șefului Wagner continua sa faca valuri. Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca oficialii americani incearca sa stabileasca cu exactitate cum a cazut in Rusia avionul in care se afla liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, accident fara supravietuitori. In ce privește situația operativ…