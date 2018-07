Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emoțiile negative nesanatoase, transmite corespondentul Mediafax.Potrivit…

- DezvoltatorImobiliar.ro, cel mai mare portal imobiliar dedicat proiectelor imobiliare noi din Romania, iși marește continuu numarul ofertelor de locuințe. Un nou ansamblu rezidențial, Maia Victoriei alege platforma DezvoltatorImobiliar.ro pentru a prezenta complet și complex noile oferte din zona…

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila intelegere intre unele companii producatoare si detinatoare ale autorizatiilor de punere pe piata a imunoglobulinelor normale umane: Biotest Pharma GmbH Germania, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges Mbh Austria, Octapharma S.A.S.…

- Situația geopolitica din Europa de Est se invarte din ce in ce mai mult in jurul Romaniei, avand in vedere zona strategica a Marii Negre, care ar permite Rusiei sa iși creeze un nod de influența imens in zona. In aceasta situație, Romania trebuie sa uite de protecție aliaților, pentru ca, in aceasta…

- Adresa la care sunt disponibile topurile este https://charts.youtube.com/ro. Topul tendintelor este actualizat de mai multe ori pe zi, pentru a oferi o imagine unica si in timp real asupra celei mai noi muzici preferate de fani. Topul ofera astfel informatii despre piesele la care fanii reactioneaza…

- Cea mai veche platforma de tranzactionare de criptomonede din Romania a anuntat ca se va inchide. La inceputul acestei saptamani, BTCxChange și-a anunțat clienții sa-și retraga toate fondurile de pe platforma.

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat joi ca proiectele controversate de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala au ca scop "normalizarea" vieții din Romania și a negat ca proiectul ar fi unul cu dedicație pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.