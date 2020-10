Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit din cauza noului coronavirus la bordul unui avion, in Statele Unite ale Americii. Cazul acesteia a fost facut public abia dupa o luna de la deces. Avionul zbura din Texas catre Arizona. Nu este clar daca femeia știa ca a fost infectata cu coronavirus Femeia ar fi avut mai multe probleme…

- Focarele de ciuma din Londra s-au raspandit de patru ori mai repede in secolul al XVII-lea decat in ​​secolul al XIV-lea, au estimat cercetatorii, dupa ce au studiat testamente și inregistrari ale deceselor, conform CNN.Cercetatorii de la Universitatea McMaster din Canada au analizat mii de documente…

- Este un thriller care ruleaza in acest moment sub ochii noștri. L-am putea numi Hotel Rwanda 2 pentru ca in centrul acțiunii il regasim pe același erou care a starnit interesul Hollywood-ului dupa ce a salvat 1.200 de vieți in timpul genocidului din 1994, caruia i-au cazut victime peste 800.000 de rwandezi.…

- O femeie in varsta de 37 de ani, din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, a adus pe lume 15 copii, insa nu se oprește aici. La doar trei luni de cand a nascut, ea a anunțat ca e din nou insarcinata.

- O femeie in varsta de 103 ani, din Michigan, Statele Unite ale Americii, s-a tatuat pentru prima data in viața ei. Dorothy Pollack are 103 ani si locuieste alaturi de nepotul ei. Batrana a ales o modalitate inedita de a sarbatori implinirea varstei, dar si iesirea din perioada de izolare: a dorit sa-si…

- Statele Unite ale Americii au stabilit recordul mondial pentru cazurile de coronavirus. Peste 5 milioane de americani nt infectați, relateaza Reuters, citat de Mediafax. SUA conduc detașat la nivel mondial in privința cazurilor de COVID-19, dar și in privința mortalitații. Peste 160.000 de oameni au…

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…

- Cazul de o violenta extrema s-a petrecut pe o strada din Targu Neamt, agresorul disparand dupa ce a injunghiat de mai multe ori victima si a lovit-o cu picioarele dupa ce a cazut la pamant.