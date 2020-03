Stiri pe aceeasi tema

- Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 si a fost confirmata pozitiv cu coronavirus in data de 13 martie 2020, este un angajat al Ministerului Sanatatii si nu o persoana din judetul Mures, se arata intr-un…

- Numarul îmbolnavirilor continua sa creasca în România, bilantul ajungând, în acest moment, la 31. Ultimul caz este un barbat de 42 de ani, din Iasi. Un nou caz de îmbolnavire cu Covid-19 a fost înregistrat în aceasta dimineața,…

- Suspiciunea de coronavirus a fost infirmata in cazul profesoarei din Suceava recent intoarsa din China. Femeia a fost transportata ieri de urgența la spital intr-o capsula speciala, pentru investigații medicale. Ministerul Sanatații a anunțat ca a fost informat de reprezentanții Institutului Național…

- Profesoara din Suceava care a predat in China și s-a intors in țara la inceputul acestei luni nu este infectata, analizele facute aratand ca ea nu are coronavirus, au declarat doua surse medicale pentru HotNews.ro Profesoara de 32 de ani a fost transferata vineri de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase…