Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar norvegian l-a propus pe presedintele SUA, Donald Trump, drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 pentru sprijinul acordat intelegerii dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, a informat astazi postul Fox News . Parlamentarul Christian Tybring-Gjedde este promotorul acestei candidaturi,…

- Spice TV , o rețea de difuzare programe TV, a prejudiciat instituții media din mai multe țari prin retransmiterea ilegala online de evenimente sportive. Postul respectiv a fost inchis in octombrie 2015, dupa ce...

- Autoritatile de la Zagreb au raportat inca 306 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. In prezent in Croatia sunt 2.052 de cazuri active ale acestei infectii, iar 6.868 de persoane se afla la izolare. Pentru a limita raspandirea cazurilor de coronavirus, guvernul croat a impus o serie…

- Valentin Sterpu, membru USR, candideaza din partea Aliantei USR PLUS pentru postul de primar al orasului Navodari Antreprenorul Marius Dragu, membru PLUS, vrea sa devina primarul Costinestiului Alianta USR Plus si a lansat candidatii pentru primariile Navodari si Costinesti.Valentin Sterpu, membru USR,…

- Adrian Orza, unul dntre posibilii candidati in lupta pentru fotoliul de primar al Timisoarei, a anuntat ca renunta la competitie, inainte de a o incepe. „Nu mai candidez!”, a anuntat simplu, sambata, candidatul independent, despre care se spunea ca va avea sustinerea mai multor partide, inclusiv al…

- Timp de doua saptamani, credinciosii tin al treilea mare post din an, dupa cel al Pastilor si cel al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Adormirea Maicii Domnului sau „Pastile verii“ reprezinta cea mai importanta sarbatoare inchinata Sfintei Maria, iar pentru romani este si ocrotitoarea marinarilor.

- Postul de manager al spitalului Targu Neamt va fi scos la concurs in perioada urmatoare. Solicitarea a venit din partea primariei, care a si trimis o adresa catre spital in acest sens. Consiliul de Administratie a spitalului se va intalni luni, 20 iulie, pentru a discuta acest subiect. Consiliul de…

- Un barbat cu peste 100 de arestari la activ a fost reținut, dupa ce a impins cu cruzime o femeie in varsta de 92 de ani, care a cazut și s-a lovit cu capul de un hidrant. Incidentul s-a petrecut in cartierul Manhattan din New York, a relatat Libertatea.ro , cu referire la Fox News.