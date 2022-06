Stiri pe aceeasi tema

- Shell a inregistrat un profit ajustat de 9,1 miliarde de dolari pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii martie, in conformitate cu asteptarile analistilor chestionati de firma Refinitiv. Profitul este cu mult mai mare fata de cel 3,2 miliarde de dolari obtinut in aceeasi perioada a anului…

- Boris Johnson, prim-ministrul Regatului Unit, a facut un anunț ingrijorator pentru intreaga lume, chiar in Vinerea Mare. Acesta a marturist ce planuri are armata condusa de președintele rus Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, dar și cand este posibil sa se incheie atacurile sangeroase din țara vecina.…

- „Daca poza este din vama, pare sa nu aiba nicio grija, nu este ingrijorata, poziție relaxata, știe ca lucrurile sunt pregatite, probabil. Poziția ne arata relaxare sau resemnare.Brațele inchise – inchidere, nesinceritate, nesiguranța. Faptul ca ea este foarte volubila, se uita de la stanga la dreapta,…

- ANALIZA: Depolitizarea fabricilor de armament și muniție din Cugir, un razboi cu gloanțe oarbe. Unde duce ”managementul” de partid Șefii fabricilor de armament și muniție nu vor mai fi numiți pe criterii politice ci prin selecție transparenta. Cel puțin așa promit liderii Coaliției de guvernare acum,…

- Boris Johnson a avut o discuție „sincera” cu liderul chinez, Xi Jinping, vineri. Xi i-a spus premierului britanic ca țara sa va juca „un rol constructiv” pentru revenirea la pace in Ucraina. Cei doi lideri au discutat „o serie de probleme de interes mutual, inclusiv situația din Ucraina” in cadrul a…

- Ucraina nu este singura in lupta ei impotriva invadatorilor ruși, a spus, joi, prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, conform BBC. Johnson a mai a spus și ca Marea Britanie nu va sta sa priveasca in timp ce Putin „iși varsa furia pe Ucraina”, referindu-se la noi ajutoare in bani și armament pe…

- "Auzim vorbindu-se mult despre al Treilea Razboi Mondial, ca ar putea izbucni daca NATO inchide spațiul aerian al Ucrainei pentru rachetele și avioanele rusești, și, ca atare nu a fost dispusa zona de excludere aeriana care ar fi avut scopuri umanitare”, a declarat el."Asta permite armatei ruse sa bombardeze…

- Ovaționat minute in șir, in picioare, de o Camera a Comunelor plina, așa și-a inceput președintele ucrainean Volodimir Zelenski discursul susținut prin apel video, in fața membrilor parlamentului britanic. A fost prima oara cand un lider strain a vorbit cu parlamentarii britanici in Camera Comunelor.…