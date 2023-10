O ambulanță a căzut, aseară, într-o groapă din centrul pietonal în lucru! O ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Cluj a cazut, aseara, intr-o groapa existenta in zona centrului pietonal din Turda, care se afla in lucru. Accesul auto in zona centrala este restricționat. Cel mai probabil, șoferul nu a ținut cont de restricție, insa a fost neatent și a infipt botul ambulanței in groapa existenta. Cei [...] Articolul O ambulanța a cazut, aseara, intr-o groapa din centrul pietonal in lucru! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

