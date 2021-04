Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Secției de Poliție Rurala nr. 14 Ghindari s-au sesizat din oficiu și desfașoara cercetari in cadrul unui dosar penal, pentru comiterea unei infracțiuni prevazute de Legea nr. 205 din 2004 privind protecția animalelor. La data de 29 aprilie a.c., in urma activitatilor investigativ-operative…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.10 Sighișoara au fost sesizați ca, in perioada 3 — 5 aprilie a.c., au fost sustrase mai multe unelte electrice, in valoare de 9.000 de lei, dintr-un imobil din Apold. La data de 5 aprilie, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un barbat,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției 5 Poliție Rurala au fost angrenați marți seara intr-o serie de activitați preventive-reactive, in mediile de interes operativ din municipiu și localitațile arondate. Articolul FOTO – Peste 100 de amenzi date la Dej. Acțiune de…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au pus in aplicare joi, 18 martie, doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, este vorba de doi barbați,…

- Polițiști ai Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești au fost sesizați prin Apel 112, de catre o femeie, din comuna Batoș, cu privire la producerea unui scandal in familie, intr-un imobil din aceeași comuna. Deplasați la fața locului, polițiștii l-au identificat pe soțul acesteia, un barbat de…

- Politistii Sectiei 4 au identificat o societate comerciala baza sportiva unde se desfasurau activitati sportive de grup, pe terenul sintetic acoperit cu balon. Administratorul societatii comerciale a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 3.000 de lei, persoanele prezente fiind sanctionate…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band s-au sesizat din oficiu joi, 4 martie, cu privire la faptul ca dintr-o padure de pe raza comunei Grebenișu de Campie ar fi fost taiați și sustrași mai mulți arbori. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Ieri, 20 februarie a.c., in intervalul orar 10.00- 18.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, in sistem cascada, in colaborare cu polițiști rutieri din județul Harghita. Activitațile…