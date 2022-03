O alternativă la adăposturile antiatomice de la subsol: bisericile construite înainte de 1990 Acestea, in cea mai mare parte, au si un nivel inferior, puternic ranforsat. „Lacasul de cult este expresia pacii. Din cele mai vechi timpuri, insa, credinciosii au gasit aici si un adapost pentru protejarea vietii", admit oficialii Arhiepiscopiei. Odata cu inceperea conflictului din Ucraina, iesenii au devenit tot mai interesati de adaposturile de la subsolurile blocurilor. Cele aproximativ 160 de adaposturi sunt insa, cel mai probabil, insuficiente pentru intreaga populatie a orasului, mai ales ca unele nu sunt amenajate corespunzator, nu au iesiri de siguranta sau au fost transformate in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

