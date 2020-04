Stiri pe aceeasi tema

- "In Europa de Vest, spitalele sunt ticsite cu bolnavi infectati cu noul coronavirus, iar morgile nu mai fac fata numarului tot mai mare de morți. Cu toate acestea, in țarile din estul Europei infecțiile au fost ținute in mare parte sub control, iar guvernele incep sa ridice restrictiile. Diferentele…

- Ministerele germane ale Agriculturii si Internelor au incheiat joi un acord care stabileste o cota de 40.000 de muncitori sezonieri in aprilie si alti 40.000 in mai, relateaza Reuters, citat de News.ro. Acesti muncitori urmeaza sa fie adusi in Germania mai degraba cu avionul decat cu autocarul,…

- Guvernul ceh nu intentioneaza sa instituie masuri suplimentare impotriva epidemiei de COVID-19, insa viata nu va putea reveni la normal mai devreme de sfarsitul lui mai sau inceput de iunie, daca situatia va fi sub control, a indicat prim-ministrul Andrej Babis, transmite Reuters.Cehia a introdus…

- ​Toți marii producatori auto europeni și-au suspendat producția, dar au anunțat diversele posibile date de reluare, de la final de martie, pâna la ultima decada din aprilie. Și Volkswagen a anunțat suspendarea producției la uzinele europene, undeva între doua și trei saptamâni, dar…

- Guvernele ceh si slovac au anuntat joi inchiderea aproape totala a frontierelor pentru a se proteja contra coronavirusului, in contextul restrictiilor radicale luate in Europa Centrala, scrie AFP potrivit news.ro."Niciun cetatean strain nu va mai fi autorizat sa intre in Slovacia" incepand…

- Erste Group, cel mai important grup financiar din Romania, din care face parte si Banca Comerciala Romana (BCR), avertizeaza intr-un raport publicat la inceputul lunii martie ca economia noastra va avea de suferit din cauza epidemiei de coronavirus. "De la izbucnirea noului coronavirus in…

- Guvernul Ungariei face tot posibilul pentru mentinerea actualului nivel al finantarii UE pentru fermierii maghiari, a afirmat luni ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, dupa intalnirea cu omologii sai din Europa Centrala si de Est (CEE), transmite MTI.Ministrii din Romania, Bulgaria,…

- Furtuna Ciara, care a provocat haos in 12 tari din Europa Centrala si de Vest a lovit mai intai Marea Britanie, dar a ajuns și in Polonia, Cehia, Elveția sau Italia. Opt oameni au murit, iar pagubele sunt de circa 600 de milioane de euro doar in Germania, anunța MEDIAFAX.In ultimele zile,…