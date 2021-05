Stiri pe aceeasi tema

- Un ghid nepalez si-a pierdut viata pe Everest, marti, dupa ce a cazut intr-o crevasa, au anuntat autoritatile guvernamentale, decesul ridicand la trei numarul mortilor survenite in timpul ascensiunilor pe cel mai inalt varf din lume de la inceputul sezonului actual, informeaza AFP. Pemba Tashi…

- Russell Westbrook, coordonatorul de joc al echipei Washington Wizards, si-a trecut in cont a 182-a tripla dubla din cariera, luni, intr-un meci cu Atlanta Hawks (124-125) din sezonul regulat al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), o performanta detinuta de 47 de ani de legendarul Oscar…

- ​Numarul de cazuri de Covid a crescut puternic în Nepal și mulți se tem ca țara va avea soarta Indiei, în condițiile în care sistemul sanitar sta și mai rau în Nepal. Dupa ce în 2020 sezonul a fost suspendat, anul acesta 408 expediții au cumparat permise de ascensiune pe…

- Starul Stephen Curry a doborat recordul detinut de legendarul Wilt Chamberlain pentru cele mai multe puncte marcate pentru Warriors, luni, cu ocazia partidei cu Denver Nuggets, castigata de californieni cu 116-107, in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), transmite Reuters. …

- Atleta din Kenya, Ruth Chepngetich a doborat recordul mondial la semimaraton. La Istanbul, in Turcia, sportiva de 26 de ani a alergat distanța de 21,09 kilometri intr-o ora 4 minute și 2 secunde.

- Albumul „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke, lansat postum, a stabilit un record in topul american de gen, informeaza News.ro. „Shoot for the Stars Aim for the Moon” a doborat recordul lui Eminem pentru cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in topul Rap…

- Finlandeza Johanna Nordblad a doborat, joi la Hossa, in Finlanda, recordul mondial absolut de scufundare libera sub gheata si fara labe, cu o performanta de 103 m, in 2 min 42 sec, intr-o apa cu o temperatura de 2 grade si o temperatura ambientala de 7 grade, informeaza AFP. Aceasta performanta…

- Chelsea s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa o pauza de șapte ani. Formația pregatita de Thomas Tuchel a invins-o pe Atletico Madrid cu 3-0 la general, antrenorul german reușind sa revitalizeze o echipa care avea jucatori importanți, dar parea sa nu aiba idei sub conducerea…