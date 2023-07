Aproximativ 450.000 de persoane din Statele Unite au facut o alergie rara la carne, in urma mușcaturilor de capușe, au anunțat autoritațile sanitare, potrivit CNN. Noile informații, publicate recent de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – agenția federala americana de sanatate publica, indica o creștere accelerata a cazurilor de sindrom alergic la carne, legat de alpha-gal (un zahar prezent in carnea majoritații mamiferelor). Risc de șoc anafilactic Cercetatorii americani au detectat alpha-gal in saliva unei specii de capușa, frecventa in sudul și estul Statelor Unite, care s-ar…