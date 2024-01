”De mai bine de doi ani reprezentam cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Dubai, Damac fiind cel mai prestigios si mai apreciat la nivel international. In toata aceasta perioada am pus accentul pe calitatea proiectelor si pe siguranta pe care le-o oferim clientilor care se afla in cautarea unei locuinte sau a unei investitii. Echipa noastra, formata din peste 40 de agenti, a vandut, in ultimii doi ani, peste 1.000 de proprietati, atat in stadiul de proiect, cat si finalizate, in valoare de peste 1,5 miliarde de dirhami, echivalentul a peste 400 de milioane de dolari”, declara Mircea Branzei,…