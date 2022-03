A revenit din SUA ca sa fie alaturi de copii și familie, iar astazi este fondator a 4 afaceri de succes. Damian Eugeniu, tanar antreprenor din Sangerei, iși numește afacerile cu mandrie „holding”, deoarece a investit timp și resurse pentru fiecare in parte și are planuri la fel de promițatoare ca sa le dezvolte. La nord, familia Damian este cunoscuta pentru decorurile sale formidabile la evenimente, cele mai frumoase și proaspete flori și bucate delicioase și diverse, gatite din produse sanatoase, cu dragoste și dibacie. In pandemie, s-au confruntat direct cu provocarile crizei economice, dar…