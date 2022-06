Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava de mici dimensiuni a survolat Ungaria, Romania, Serbia și Bulgaria Mig-21 Lancer. Foto: Arhiva. O aeronava bimotor de mici dimensiuni tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat în aceasta seara la joasa înaltime spatiul aerian al Ungariei,…

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat, miercuri seara, la joasa inaltime, spatiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei si Bulgariei, informeaza Ministerul Apararii. ”Precizam ca aeronava in discutie, care a evoluat in spatiul aerian…

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, a survolat la joasa inalțime in spațiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei și Bulgariei, a anunțat miercuri seara Ministerul Apararii. La bordul acesteia se aflau doua persoane.

- Un avion neidentificat de mici dimensiuni a patruns miercuri seara in spațiul aerian romanesc din Ungaria. Doua avioane militare americane F 16 s-au ridicat pentru a-l intercepta si au fost vazute de locuitorii orasului Drobeta Turnu Severin, informeaza Ministerul Apararii Naționale și TVR . Potrivit…

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat la joasa inalțime spațiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei și Bulgariei, in seara zilei de 8 iunie. Aeronava a fost interceptata succesiv de fortele aeriene maghiare, avioanele F-16 ale SUA,…

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat la joasa inalțime spațiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei și Bulgariei, in seara zilei de 8 iunie. Precizam ca aeronava in discuție, care a evoluat in spațiul aerian al Romaniei pe traiectul…

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat la joasa inaltime spatiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei si Bulgariei, in seara zilei de 8 iunie, informeaza Ministerul Apararii Nationale MApN . Conform sursei citate, aeronava in discutie,…

- Doua avioane militare au fost vazute de locuitorii din Drobeta Trunu Severin, miercuri seara, survoland orasul la altitudine mica, inainte de a se inalta pentru a intercepta, aparent, o alta aeronava. Evenimentul a avut loc in jurul orei 19. Surse militare au precizat pentru Adevarul ca a fost vorba…