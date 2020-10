Maci Currin, o adolescenta din Texas, a intrat in Cartea Recordurilor fiind femeia cu cele mai lungi picioare din lume. Picioarele adolescentei reprezinta 60% din lungimea corpului. Tanara are de 17 ani, este din Cedar Park, iar piciorul sau stang masoara de 134,6 centimetri și piciorul drept are o lungime de 134,1 centimetri. Maci Currin are o inalțime de 2,08 metri, fiind cea mai inalta persoana din familia sa. Tatal sau 1,95 metri inalțime, fratele sau 1,93 metri inalțime, iar mama sa 1,70 metri inalțime. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . Tanara a devenit…