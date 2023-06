Nvidia se simte ”perfect în siguranţă” să se bazeze foarte de mult pe producţia de cipuri în Taiwan Unele companii si-au exprimat ingrijorarea cu privire la riscurile potentiale pentru afaceri, avand in vedere amenintarile militare sporite ale Chinei impotriva insulei democratice Taiwan, pe care Beijingul o pretinde a fi a ei, fata de obiectiile puternice ale Taipei. Producatorul de cipuri Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) produce cipuri proiectate de Nvidia si Huang a spus ca urmatoarea generatie de produse a companiei sale va fi fabricata si de TSMC, adaugand ca Nvidia va continua sa se diversifice. ”Cand am fost aici, in toate discutiile noastre despre lantul de aprovizionare, ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni un turneu in Ucraina, in Rusia si in mai multe orase europene. Beijingul afirma ca prin acest turneu urmareste sa discute o reglementare politica a crizei din Ucraina, scrie digi24.ro…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste „un efort de promovare a discutiilor de pace”, relateaza news.ro , cu referire la agentia Reuters.

- Invazia Rusiei in Ucraina informeaza calculele Chinei cu privire la o posibila invazie a Taiwanului, a declarat, 10 mai, miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru CNN . „Ceea ce se intampla in Europa conteaza pentru Asia, iar ceea ce se intampla in Asia conteaza pentru Europa”,…

- Beijingul este in alerta maxima pentru orice acțiune care ar putea aduce atingere suveranitații Chinei. Astfel, in cadrul unei ședințe de informare de miercuri, Zhu Fengliang, purtator de cuvint al Biroului pentru afaceri cu Taiwan din cadrul Consiliului de Stat chinez, a comentat apelul șefului politicii…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este „crucial” pentru Europa, noteaza AFP. Europa trebuie…

- Lansarea chineza a avut loc duminica, iar resturile rachetei care purta satelitul pe orbita au cazut intr-o zona maritima pe care Beijingul a interzis-o in prealabil navigatiei, la nord de Taiwan, a anuntat Ministerul Apararii taiwanez, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres . Satelitul a trecut…

- Prin investițiile lui și prin accesul pe care il deține la toate palierele societaților europene, Beijingul e bine poziționat pentru a-și extinde considerabil rolul in politica UE. Acum cateva saptamani, cand am participat la Conferința de Securitate de la Munchen, am asistat la sosirea Directorului…

- China a acuzat marti Statele Unite ca starnesc tensiuni intre cele doua puteri si a avertizat contra riscului de "conflict" si de "confruntare". Disputele dintre Beijing și Washington s-au inmulțit in ultimii ani: statutul Taiwanului, tensiuni in marea Chinei de Sud, dezechilibrul balantei comerciale…