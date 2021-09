Stiri pe aceeasi tema

- PNL a fost amendat marți, 28 septembrie, de catre Poliția Capitalei. Motivul: nerespectarea masurilor anti-COVID de la congresul partidului. La evenimentul de sambata au participat 5.000 de oameni. Mulți dintre aceștia nu au purtat masca in spațiile inchise sau aglomerate. PNL va plati suma maxima posibila,…

- Artista Monica Anghel a anunțat ca a fost depistata cu virusul Sars-CoV-2. Femeia a ținut sa precizeze ca este vaccinata cu ambele doze de ser anti-COVID. Monica Anghel a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat ca deși este vaccinata cu ambele doze din serul anti-COVID, tot s-a infectat cu virusul…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, sesizeaza DNA. El suspecteaza fraude la concursurile pentru posturi in administrația publica, dupa cum a anunțat edilul miercuri, 15 septembrie. Rețeaua ar fi funcționat ani in șir, cu complicitatea angajaților de la Resurse Umane, mai spune primarul.…

- Numarul de cazuri Covid este in continua creștere, iar ieri, Bistrița-Nasaud se afla in topul național. Deja in mai multe localitați, inclusiv in municipiul Bistrița s-au aplicat o serie de restricții. Premierul Florin Cițu a anunțat ca daca incidența crește, vom putea participa la nunți doar cu certificat…

- Premierul Florin Citu a propus ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 depașește pragul de 3 la mie sa se foloseasca certificatul verde. „Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem la 3 la mie. Propunerea mea…

- Un procuror al statului New York a indemnat platformele sociale, printre care și Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a certificatelor false impotriva Covid-19, informeaza AFP. In total, 15 persoane au fost inculpate marti de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance,…

- Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…